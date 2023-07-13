SOL Parti'den İzmir'de zam protestosu

SOL Parti İzmir İl Başkanlığı, AKP hükümeti tarafından yapılan zamları ve vergi artışlarını protesto etmek için eylem yaptı.

Konak Metro Durağı çıkışında toplanan SOL Partililer, “Zamlara, pahalılığa artık yeter” yazılı pankart açarak “Zam, zulüm yoksulluk işte AKP”, “Bu zamlarla yaşanmaz zamlar geri alınsın”, “Sermayeye değil halk için bütçe”, “Eşitlik, adalet, memlekete sol gerek” sloganları attılar.

"BU ZAMLARLA, PAHALILIKLA YAŞANMIYOR"

Partililer adına açıklamayı SOL Parti İzmir İl Başkanı Kadir Bülbül yaptı. Bülbül, “Soframızdaki bir dilim ekmeğimiz, geleceğimiz bir avuç haramiye teslim ediliyor. Enflasyon altında geceden sabaha eriyen maaşlar, hayat pahalılığı ve yeni vergilerle hayat artık yaşanamaz duruma geliyor. Kendi çıkarları için ülkeyi bir iflasa sürükleyen iktidar şimdi bunun tüm yükünü emekçilere, çalışanlara çıkarıyor. IMF’siz bir IMF programı ile emeğiyle geçinenleri, çalışanları ve yoksullara kemerlerinizi daha da çok sıkılacaklarını ilan ediliyor. Öte yandan Körfezin zenginleri körfezin monarşilerine borçlanma girişimleriyle, emperyalist merkezlerden sıcak para çekme çabalarıyla ülkenin yarınları ipotek altına almaya çalışıyorlar. Yeter! Bu zamlarla, pahalılıkla yaşanmıyor” dedi.

Eğitim ve sağlığa erişmenin imkânsız hale geldiği vurgulayan Bülbül, açıklamanın devamında şunları söyledi:

“Fahiş fiyat yükselişleri sonrasında insanca koşullarında barınmak bile artık mümkün olmaktan çıktı. Gıda başta en temel ihtiyaçları ülkenin yoksulları karşılanamıyor. Bu sefaleti reddediyoruz. Ülkemizin tüm emekçilerini, emekten yana tüm güçlerini şimdi bu yeni yoksullaştırma politikalarına birlikte karşı durmaya çağırıyoruz. IMF’nin, bir avuç patronun ve zenginin programına karşı emeğin hak mücadelesinde birleşelim. Bu sömürü düzeninin kirli oyunlarına emekçileri asla teslim etmeyeceğiz. Emeğin hakları için çözüm SOL olduğunu biliyoruz. AKP döneminde özellikle emlak fiyatlarının astronomik artışı, fahiş borsa kazançları ile zenginleşenler vergilendirilmelidir. Zorunlu ihtiyaç maddelerindeki KDV artışları geri alınmalıdır. Öğrenci borçları iptal edilmeli, belli tutarlara kadar kredi kartı-ihtiyaç kredisi faizleri silinmelidir. Gelir ve kardan alınan vergiler artırılmalıdır. Tüm finansal ve reel varlıkların toplamı üzerinden kademeli yıllara yayılan bir servet vergisi uygulanmalıdır.”