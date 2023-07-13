Yargıtay'ın Can Atalay kararına Barolar Birliği Başkanı'ndan tepki: 'Yurttaşlarımızın seçme hakkı yok sayılmıştır'

Yargıtay, Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan ve 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye edilmesi için yapılan başvuruyu reddetti.

BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yargıtay'ın kararına tepki yağarken; konuya ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan da açıklama geldi.

Sağkan, "Yargıtay’ın Can Atalay kararı, AYM’nin “Anayasa’nın 14. Maddesinin hak ve özgürlükler lehine olacak şekilde dar yorumlanması gerektiği” yönündeki emsal kararlarına açıkça aykırıdır. Bu karar bir milletvekilinin parlamentoda görev yapmak hakkını ihlal ettiği gibi yurttaşlarımızın seçme hakkını da yok saymıştır" diye yazdı.