Menzil tarikatına üst düzey taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede ölen Menzil Cemaati'nin "şeyh"i Seyyid Abdülbaki Erol'un ailesine Adıyaman'da taziye ziyaretinde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cemaat içinde "Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni" olarak bilinen Erol'un oğulları Muhammed Mübarek, Muhammed Emin ve Mahsum Elhüseyni'ye, Adıyaman'ın Menzil köyünde bulunan Seyid Abdülhekim El Hüseyni Külliyesi’nde ziyaret etti.

NE OLMUŞTU?

Devrim kanunlarına göre yasadışı olan ancak AKP iktidarı ile birlikte devletin içine dahi sızan Menzil Tarikatı şeyhinin cenazesi için THY, ek seferler koymuş; cenazeyi Adıyaman'a getiren konvoydaki çakarlı ve tepe lambalı araçlar dikkat çekmişti.