SOL Parti'den Filistin'e destek eylemi

İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya bir tepki de SOL Parti’den geldi.

SOL Parti Ankara İl Örgütü, Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği önünde “Emperyalizme ve siyonizme karşı Yaşasın Özgür Filistin” pankartı açarak eylem düzenledi.

ABD ve İsrail bayraklarının yakıldığı eylemde, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Katil İsrail, Elrom’u unutma” ve “Denizlerden Mahir’e Filitin’e bin selam” sloganları atıldı.

"İSRAİL'E DESTEK OLANLAR DA SORUMLUDUR"

Eylemde konuşma yapan SOL Parti Başkanlar Kurulu Önder İşleyen, katliamın sorumluluğunun sadece İsrail Başbakanı Netanyahu’da olmadığını belirterek, “Günlerdir İsrail’e destek olanlar, İsrail’in meşru müdafaa hakkından bahsedenler en az Netanyahu kadar bu katliamın sorumlusudur” dedi.

SOL Parti adına Önder İşleyen tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Amerikan emperyalizmi Filistin halkının ve tüm bölge halklarının ortak düşmanıdır, barışın ve kardeşliğin baş düşmanıdır. Bu ortak düşmana karşı birleşmeden, Siyonist İsrail’in katliamlarına da son verilemez.

Emperyalizme karşı sessiz kalan hiç kimse asla kardeşliğin ve barışın savunucusu olamazlar.

Ülkemizde iktidarda olanlar bu iki yüzlülüğün parçasıdır. Bugün de Filistin halkı için gerçek tek bir adım atmaktan acizdirler. AKP iktidarına sesleniyoruz, kınamaktan başka bir şey yapacaksanız ve katliamlara karşı gerçek bir tavır alacaksanız İsrail’le askeri ve ekonomik tüm ilişkileri kesin, anlaşmaları iptal edin. Amerikan üslerini kapatın.

Filistin halkının mücadelesi bağımsız ve özgür bir Filistin mücadelesidir. Bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulana kadar emperyalizme ve siyonizme karşı Filistin halkının eylemleri de direnişleri de haklıdır.

Ve biz dün Denizlerin Mahirlerin yürüyüşlerindeki kadar onurla, bu mazlum ve onurlu halkın yanında olmaya devam edeceğiz.

Tüm halkımızı, insanlığa sahip çıkmak için ayağa kalkmaya Filistin halkına ses vermeye çağırıyoruz."