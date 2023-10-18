İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail Konsolosluğu'na yürüdü

İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail'İn Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Konsolosluğu'na yürüdü.

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İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail Konsolosluğu'na yürüdü

İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken; dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de İsrail'i protesto gösterileri düzenleniyor.

MESLEK ÖRGÜTLERİ KONSOLOSLUĞ'A YÜRÜDÜ

DİSK, KESK, TMMOB ve meslek kuruluşlarından oluşan İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto etmek için Beşiktaş'ta buluştu.

Yüzlerce yurttaş, buradan Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.

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İsrail-Filistin gerginlik DİSK KESK
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