Sokak Ortasında Yine Kadına Şiddet! Dakikalarca Darbedip Elini Kolunu Sallayarak Gitti!

Olay, Bağlar ilçesindeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. M.A ile karısı R.K., 7 Ağustos’ta henüz bilinmeyen nedenle G.E. ile kızı Ş.E.'nin işlettiği kuaföre gelerek, tehdit edip uzaklaştı.

Olaydan bir gün sonra kuaföre yalnız gelen M.A., sabah saatlerinde anne G.E. ile kızı Ş.E.'ye saldırıp darbederek, iş yerinden dışarı çıkardı.

M.A., daha sonra kendisini savunmaya çalışan G.E.’nin elindeki fırçayı alarak, anne ve kızına, ismi öğrenilmeyen diğer küçük erkek çocuğunun gözleri önünde vurup, saçlarından çekti.

Darbedilen anne ve kızı, saldırısı sırasında tişörtü de yırtılan, daha sonra olay yerinen uzaklaşan M.A. ve eşi R.K. hakkında şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA