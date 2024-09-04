Sokak Ortasında Yine Kadına Şiddet! Dakikalarca Darbedip Elini Kolunu Sallayarak Gitti!

Kadına şiddet haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Diyarbakır'da bir erkek, kuaför salonunu bastı. Anne ile kızını sokak ortasında dakikalarca darbeden erkek daha sonra olay yerinden elini kolunu sallayarak ayrıldı.

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Sokak Ortasında Yine Kadına Şiddet! Dakikalarca Darbedip Elini Kolunu Sallayarak Gitti!

Olay, Bağlar ilçesindeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. M.A ile karısı R.K., 7 Ağustos’ta henüz bilinmeyen nedenle G.E. ile kızı Ş.E.'nin işlettiği kuaföre gelerek, tehdit edip uzaklaştı.

Sokak Ortasında Yine Kadına Şiddet! Dakikalarca Darbedip Elini Kolunu Sallayarak Gitti! - Resim : 1

Olaydan bir gün sonra kuaföre yalnız gelen M.A., sabah saatlerinde anne G.E. ile kızı Ş.E.'ye saldırıp darbederek, iş yerinden dışarı çıkardı.

Sokak Ortasında Yine Kadına Şiddet! Dakikalarca Darbedip Elini Kolunu Sallayarak Gitti! - Resim : 2

M.A., daha sonra kendisini savunmaya çalışan G.E.’nin elindeki fırçayı alarak, anne ve kızına, ismi öğrenilmeyen diğer küçük erkek çocuğunun gözleri önünde vurup, saçlarından çekti.

Sokak Ortasında Yine Kadına Şiddet! Dakikalarca Darbedip Elini Kolunu Sallayarak Gitti! - Resim : 3

Darbedilen anne ve kızı, saldırısı sırasında tişörtü de yırtılan, daha sonra olay yerinen uzaklaşan M.A. ve eşi R.K. hakkında şikayetçi oldu.

Sokak Ortasında Yine Kadına Şiddet! Dakikalarca Darbedip Elini Kolunu Sallayarak Gitti! - Resim : 4

Kaynak: DHA

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