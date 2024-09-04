Nevşehir'de Zehir Tacirlerine Yönelik Operasyon: Çeşitli Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Nevşehir'de Zehir Tacirlerine Yönelik Operasyon: Çeşitli Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Nevşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Göreme beldesinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 tabanca ve 39 fişek, 200 lira sahte banknot, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 375 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

Kaynak: AA

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