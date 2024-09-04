CHP'li Özgür Çelik'ten İmamoğlu'na Destek Çıkışı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in fitilini ateşlediği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu durumdan 'rahatsız olduğunu' söylediği 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' tartışmaları devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sivas Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü etkinlikleri nedeniyle Sivas'ta bulunan Çelik, oradan yaptığı ve "Hodri meydan" dediği paylaşım ile İBB Başkanı İmamoğlu'na destek verdi. Çelik, İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilme sürecini hatırlatarak, "Bu irade 2019’da gasp edilmeye çalışılmış, halkımız bu gasp girişimine en sert yanıtı yine sandıkta vermiştir. İmamoğlu, millet egemenliğinin temsilcisi, halkımızın gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dilidir" dedi.

'KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR'

2024 yılında ise İmamoğlu'na siyasi yasak gelme ihtimali olduğu değerlendirilen davayı işaret eden Çelik, "Bu sebepledir ki, 2024’te her türlü gasp girişimine, yalana dolana karşı mücadele ederek, bir kez daha ezici bir zafer kazanmış, tekrar İstanbul’umuzun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Milli egemenliği, millet iradesini dillerinden düşürmeyen, ancak her fırsatta bu iradeyi yok saymaya çalışan zihniyet sahipleri bilmelidir ki, millet iradesi sadece siz seçildiğinizde değil, daima kutsaldır. Bu iradeyi, hukuku hiçe sayarak sorgulamak, yargılamaya çalışmak ve hatta mahkumiyete zorlamak kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA CHP'NİN YİĞİT KADROLARI VAR'

Çelik, sözlerini şu sözlerle ve İmamoğlu'na destek vererek sonlandırdı:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında, bir asrı geçen Cumhuriyet birikimi ve demokrasi mücadelesi vardır. İmamoğlu'nun arkasında halk vardır! İmamoğlu’nun arkasında, Türkiye’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yiğit kadroları vardır."

Çelik'in paylaşımının tamamı şöyle:

Hodri meydan!



Bugün size Kurtuluş Savaşımızın en önemli durağından, vatanın kurtuluşunu, Cumhuriyetin Kuruluşu’yla taçlandıracak olan hayati kararların alındığı Sivas’tan sesleniyorum.



105 yıl önceden, savaş koşulları içinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”… pic.twitter.com/hljcLKbM1e — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem