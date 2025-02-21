Sokak Ortasında Dehşet: Yolda Yürürken Kurşunların Hedefi Oldu

Giresun’un Bulancak ilçesi Şehit Oğuz Türedi Caddesi’nde dehşet veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, A.A., aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen A.Y.'ye yolda yürüdüğü esnada ruhsatsız tabancasıyla üç el ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıda yaralanan A.Y., kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nden Giresun'a sevk edildi. Olay yerinden kaçan A.A. ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA