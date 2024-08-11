Sokak Köpeklerinin ‘Katledilmesine’ Karşı Boykot: Türkiye’ye Gitmeyin!

Türkiye'de son günlerde yaşanan hayvan katliamları ile 'sokak köpeklerinin' uyutulma adı altında katledilmesine tepki gösteren turistler, hayvan katliamı devam ederken Türkiye'yi bir daha ziyaret etmeyeceklerini söyledi.

Sokak Köpeklerinin ‘Katledilmesine’ Karşı Boykot: Türkiye’ye Gitmeyin!

TBMM Genel Kurulu’nda oylanan, Sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören 17 maddelik ‘kanlı yasa’ AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiş oldu. ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’ 224 hayır oyuna karşı 275 oyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yasalaşması beklenen teklif öncesi, Niğde ve Ankara Altındağ’da köpeklerin katledildiği görüldü. Vatandaşların, hayvanseverlerin kanlı yasaya ve köpek katliamına karşı tepkisi sürüyor.

Yurtdışında yaşayan bazı turistler, sosyal medya hesaplarından 'BoycottTurkey' etiketi ile hayvan katliamı yasasını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, Türkiye'ye planladıkları ziyaretleri iptal ettiklerini yazdı. Bazıları ise Türkiye’de gelmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Gelen kullanıcı yorumlardan bazıları şöyle:

"Sokak köpekleri ve kedileri katledilirken, kim Türkiye'yi ziyaret etmek ister, hatta oraya taşınmak ister ki? Bu barbarlık medeni dünyayı dehşetle dolduruyor. Utanç verici."

Recep Tayyip Erdoğan. Bir düzineden fazla kez ziyaret etiğim harika ülkenizde (Kaş) geçirdiğim 10 günden sonra yeni döndüm. Ne yazık ki bu benim - ve sanıyorum ki diğer birçok İngiliz’in - köpeklere yönelik katliamınız devam ederken son ziyareti olacak."

"Türkiye'de ölüm barınaklarında köpekler zehirleniyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan onları 'devlet düşmanı' ilan ediyor Türkiye'nin modern tarihin en kötü katliamına şahit oluyoruz."

"Hangi sözde medeni, modern, 21. yüzyıl ulusu masum hayvanlara bu vahşi ölüm şeklinin uygulanmasına izin veriyor. 'Nefret' ve 'Türkiye' kelimelerini aynı cümlede kullanmamak çok zor."

Kaynak: Gerçek Gündem

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