25 Yaşındaki Gencin Şüpheli Ölümü: Elinde Çakmak Gazıyla Bahçe Duvarı Üstünde Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl saat 09.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi’nde Kaşıkçıoğlu Ortaokulu'nun önünden geçen kişi, bahçe duvarının üzerinde hareketsiz yatan birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen kişinin, Uğur Öztürk olduğu tespit edildi. Elinde çakmak gazı ile bulunan Öztürk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA