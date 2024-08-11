Bakanlık Korkunç Yoksulluk Tablosunu Açıkladı: Ailesinden Alınan Çocuk Sayısı Artacak

Aile Bakanlığı, ailesi yanında en temel ihtiyaçları bile karşılanamayan çocuk sayısının yıl sonu 190 bine, 2028’de ise 230 bine çıkacağını öngörüyor. Mevcut tablo göz önüne alındığında, ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının giderek artacağı anlaşılıyor.

Bakanlık Korkunç Yoksulluk Tablosunu Açıkladı: Ailesinden Alınan Çocuk Sayısı Artacak

Türkiye günden güne fakirleşirken, vatandaş da hayat pahalılığıyla mücadele etmekte zorlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye'deki 17 milyon 114 bin 912 vatandaş yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebiliyor. Sosyal yardımların aralarında ise gıda ve barınma gibi en temel alanlar da yer alıyor. Buna göre, Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye’de 171 bin 895 çocuğun ailesinin yanından alınma riski bulunuyor.

YIL SONU 190 BİN OLACAK

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik öngörülerini içeren raporları yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin artarak devam edeceğini gösteriyor. Bakanlık, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 172 bine dayanan ebeveynlerince en temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının 2024’ün sonunda 190 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

Bakanlığın 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik öngörüleri ise adeta yürek yakıyor. Buna göre, ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının 2028 yılının sonunda 230 bine ulaşacağı ifade ediliyor.

HER YIL ARTIYOR

Aile Bakanlığı’nın, “Sosyal ve Ekonomik Destek ile ailesi yanında desteklenen çocuk sayısı” adı altında paylaştığı veriler, 2025-2028 döneminde yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2025: 200 bin

• 2026: 210 bin

• 2027: 220 bin

• 2028: 230 bin

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