Belediye Otobüsünde Panik! Seyir Halindeyken Alev Aldı, Yolcular Son Anda Tahliye Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmından duman geldiğini fark eden şoför, aracı kenara çekip yolcuları tahliye etti.

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Belediye Otobüsünde Panik! Seyir Halindeyken Alev Aldı, Yolcular Son Anda Tahliye Edildi

Antalya'da saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde Otogar-Feslikan Yaylası seferini yapan 521 hatlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yangın meydana geldi.

Motor kısmından duman çıktığını gören sürücü Ahmet Saral, otobüsü yolun kenarına alarak yolcuları tahliye etmeye başladı. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale eden Saral, başarılı olamayınca 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını, yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sonrası otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Sarısu istikametinden Uncalı'ya giderken otobüsün arkasından duman geldiğini fark ettiğini aktaran Saral, "Otobüsü hemen kenara çekerek, yolculara zarar gelmesin diye tahliye ettim. Sonrasında yangın tüpüyle müdahale ettim ancak yetmedi. Yoldan geçen bazı TIR şoförleri de yardımcı oldu, ancak söndürmede başarılı olamadık. İtfaiye ekipleri, hızla gelerek yangını söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana geldi. Yolcumuz vardı; çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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