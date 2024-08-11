Antalya'da Trafik Kazası! Sürücü Yaralandı

Antalya'da bir otomobilin iki araca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Antalya'da Trafik Kazası! Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Cemal Gürsel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kadir A. idaresindeki otomobil, aynı yönde önünde seyir halinde olan Mehmet B. idaresindeki otomobili sollamaya çalıştı. Araç aynı anda hem otomobile hem de aynı yönde önünde seyir halinde olan kamyonete çarptı.

Çarpışma sonucu meydana gelen kazada sürücü Kadir A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Kadir A., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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