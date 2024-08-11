Bitlis'te Sevindiren Haber: 4 Gündür Aranan Kız Çocuğu Sağ Bulundu

Bitlis'te 4 gün önce kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu sağ bulundu. Yetkililer, kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Son Güncelleme:
Bitlis'te Sevindiren Haber: 4 Gündür Aranan Kız Çocuğu Sağ Bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Ulusoy köyü Ekindüzü mezrasında 4 gün önce kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, yoğun arama çalışmaları sonucunda köye yakın bir bölgede bulundu.

Olay, 9 Ağustos günü sabah saatlerinde meydana geldi. Ailesi, sabah erken saatlerde evden çıkan kızlarının geri dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı. Sonuç alamayan ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma faaliyetleri başlatan ekipler, köy ve çevresindeki geniş bir alanda iz takip köpekleri, dron ve termal kameralar kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler dört gün boyunca aralıksız çalıştı. Hem havadan hem de karadan yapılan kapsamlı aramalara vatandaşlar da destek verdi.

Arama kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde, 14 yaşındaki kız çocuğu köye yakın bir bölgede bulundu. Yetkililer, kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız çocuğu ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bitlis
Son Güncelleme:
Emniyet Şeridinde Facia! Düğün Dönüşü Kazada Aynı Aileden 4 Kişi Öldü Düğün Dönüşü Emniyet Şeridinde Facia!
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak
Bakanlıktan 'Burger' Hamlesi: 'Son Tüketim Tarihi' Tarih Oluyor Bakanlıktan 'Burger' Hamlesi
Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Instagram Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı