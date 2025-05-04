BYD Zamda Vites Yükseltti! Mayıs 2025 BYD Türkiye Fiyat Listesi Duyuruldu
Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye pazarına adım attığı Kasım 2024’ten bu yana üçüncü kez fiyat artışı gerçekleştirdi. Son zamla birlikte markanın en ulaşılabilir modeli olan BYD Dolphin’in fiyatı neredeyse 1,5 milyon TL sınırına yaklaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araçlara yönelik ilgi artarken, 2 Mayıs itibarıyla BYD Türkiye’deki tüm modellerinin satış fiyatlarında yeniden düzenlemeye gitti. Kasım 2024’te 6 farklı modelle ülkeye giriş yapan şirketin bu yıl içinde üçüncü kez fiyatlarını yukarı çekmesi, elektrikli otomobil piyasasındaki hareketliliği gözler önüne serdi.
BYD'YE TÜRKİYE'DE TALEP YÜKSEK
BYD geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Türkiye’ye olan talebin artmasına dikkat çekmişti. Şirketin açıklamasında, “Türkiye’deki yoğun talep nedeniyle, 7.000 araç kapasiteli dev gemimiz BYD CHANGZHOU, LNG destekli çift yakıtlı sistemle donatılmış şekilde 5 Nisan’da Derince Safiport Limanı’na ulaştı” ifadelerine yer verilmişti.
DOLPHIN MODELİ ARTIK LÜKS OLDU
Başlangıçta “en ekonomik elektrikli otomobil” olarak lanse edilen Dolphin, fiyatı itibarıyla artık orta segmentin üzerine çıktı. Son yapılan zamla birlikte aracın fiyatı 1.470.000 TL’ye yükseldi.
SEAL MODELİNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ
BYD'nin D segmentindeki elektrikli sedanı Seal da fiyat artışlarından nasibini aldı. Türkiye’ye ilk geldiğinde vergiler hariç 1,27 milyon TL seviyesinden satışa sunulan Seal, %60 ÖTV ile birlikte 2,4 milyon TL bandına oturmuştu. Son yapılan fiyat güncellemesiyle bu rakama 637 bin TL daha eklendi ve aracın yeni fiyatı 3.090.000 TL olarak belirlendi.
BYD’nin fiyat politikası yalnızca üretim maliyetleriyle sınırlı değil; firma aynı zamanda pazardaki talep ve stratejik hedeflerini de fiyatlandırma sürecine dahil ediyor. Bu durum, zaman içerisinde fiyat farklarının gözle görülür hâle gelmesine ve şirketin çeşitli düzeltmeler yapmasına neden oldu.
BYD TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ MAYIS 2025
2 Mayıs 2025 itibarıyla BYD'nin Türkiye'deki güncel fiyatları şu şekilde oldu:
Dolphin modeli, önceki fiyatı olan 1 milyon 395 bin TL’den 1 milyon 470 bin TL’ye yükseldi.
Atto 3 modeli ise 1 milyon 623 bin TL'den 1 milyon 710 bin TL seviyesine çıktı.
Seal U EV versiyonunda küçük bir artış yaşanarak fiyat 1 milyon 924 bin TL'den 1 milyon 925 bin TL’ye güncellendi.
Seal U DM-i modeli ise önceki fiyatı 2 milyon 17 bin TL iken yeni fiyatı 2 milyon 115 bin TL oldu.
Seal AWD versiyonundaki artış daha dikkat çekiciydi; modelin fiyatı 2 milyon 850 bin TL’den 3 milyon 90 bin TL’ye çıkarıldı.
Han modeli de zamdan nasibini aldı ve 3 milyon 490 bin TL’den 3 milyon 750 bin TL’ye ulaştı.
Markanın büyük SUV modeli Tang ise 3 milyon 950 bin TL olan fiyatıyla satılırken, artık 4 milyon 220 bin TL'den alıcı bulacak.