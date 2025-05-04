BYD Zamda Vites Yükseltti! Mayıs 2025 BYD Türkiye Fiyat Listesi Duyuruldu

SEAL MODELİNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

BYD'nin D segmentindeki elektrikli sedanı Seal da fiyat artışlarından nasibini aldı. Türkiye’ye ilk geldiğinde vergiler hariç 1,27 milyon TL seviyesinden satışa sunulan Seal, %60 ÖTV ile birlikte 2,4 milyon TL bandına oturmuştu. Son yapılan fiyat güncellemesiyle bu rakama 637 bin TL daha eklendi ve aracın yeni fiyatı 3.090.000 TL olarak belirlendi.

BYD’nin fiyat politikası yalnızca üretim maliyetleriyle sınırlı değil; firma aynı zamanda pazardaki talep ve stratejik hedeflerini de fiyatlandırma sürecine dahil ediyor. Bu durum, zaman içerisinde fiyat farklarının gözle görülür hâle gelmesine ve şirketin çeşitli düzeltmeler yapmasına neden oldu.