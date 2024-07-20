Sokak Hayvanlarını Hedefe Koymak İçin Bunu da Yaptılar!

İktidarın sokak hayvanlarını katletmeyi öngören yasa teklifine tepkiler çığ gibi büyürken, bazı sosyal medya hesapları ve medya organları da hayvanları korku unsuru haline getirip hedef gösterecek paylaşımlar yapıyor.

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Sokak Hayvanlarını Hedefe Koymak İçin Bunu da Yaptılar!

Sokak hayvanlarının "ötanazi" adı altında katledilmesini içeren 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk üç maddesi Çarşamba günü kabul edildi. Kanun teklifine her kesimden tepki yağarken, "katliam" yasasını destekleyen bazı sosyal medya hesapları ve medya organları ise hayvanlara yönelik nefreti körüklüyor.

Sokak Hayvanlarını Hedefe Koymak İçin Bunu da Yaptılar! - Resim : 1

Hayvanları korku unsuru haline getiren ve hedef gösteren ifade ve fotoğraflarla paylaşım yapan söz konusu yayınlar, onların toplum için tehlike oluşturduğu ve çözümün öldürmek olduğu algısını yaratmaya çalışıyor.

Sokak Hayvanlarını Hedefe Koymak İçin Bunu da Yaptılar! - Resim : 2

Bu tarz yayınların "katliam" yasasının ardından artmasıyla, sokak hayvanlarına şiddet ve cinayet vakaları da artış gösteriyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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