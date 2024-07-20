Sokak Hayvanlarını Hedefe Koymak İçin Bunu da Yaptılar!

Sokak hayvanlarının "ötanazi" adı altında katledilmesini içeren 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk üç maddesi Çarşamba günü kabul edildi. Kanun teklifine her kesimden tepki yağarken, "katliam" yasasını destekleyen bazı sosyal medya hesapları ve medya organları ise hayvanlara yönelik nefreti körüklüyor.

Hayvanları korku unsuru haline getiren ve hedef gösteren ifade ve fotoğraflarla paylaşım yapan söz konusu yayınlar, onların toplum için tehlike oluşturduğu ve çözümün öldürmek olduğu algısını yaratmaya çalışıyor.

Bu tarz yayınların "katliam" yasasının ardından artmasıyla, sokak hayvanlarına şiddet ve cinayet vakaları da artış gösteriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem