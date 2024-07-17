İktidarın 'Kanlı' Yasasına Tepki Yağıyor: AKP Seçmeni de Hayvan Katliamına 'Hayır' Dedi

AKP'nin bugün Meclis'e sunduğu, sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren yasa teklifine tepki yağmaya devam ediyor. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili yapılan anket çalışmasını paylaşan MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, vatandaşlara "Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?" sorusunun sorulduğunu ve katılımcıların yüzde 78,6'sının "Barınaklara alınmalı" yanıtını verdiğini açıkladı.

HER SİYASİ GÖRÜŞTE ÇOĞUNLUK DESTEKLEMİYOR

Ankete katılanların yüzde 16,9'u "Sokakta bakılmalı/beslenmeli" yanıtını verirken "Uyutulmalı" diyenlerin oranı 2,7'de kaldı. Seçmenlerin siyasal parti tercihleriyle ilişkili olarak yayınlanan ankette sokak köpeklerinin "barınaklara alınması" yanıtını verenler; AK Parti'de yüzde 73,9, CHP'de yüzde 81,4, MHP'de yüzde 74,7, İYİ Parti'de yüzde 83,9, DEM Parti'de ise yüzde 77,7 olarak ölçümlendi.

"Sokakta bakılmalı/beslenmeli" yanıtını veren seçmenlerde ise AK Parti yüzde 23, CHP'de yüzde 15,1, MHP yüzde 20,8, İYİ Parti yüzde 11,4, DEM Parti yüzde 20,3 olarak kaydedildi.

"Uyutulmalı" yanıtını verenlere bakıldığında ise siyasal tercihlerine göre AK Parti'de yüzde 2,4, CHP'de yüzde 1,5, MHP'de yüzde 3,9, İYİ Parti'de yüzde 3.4, DEM Parti'de yüzde 0,8 olarak görüldü.

Yöneylem Araştırma'nın yaptığı ankete göre de AKP seçmeninin yalnızca yüzde 6'sı öldürme seçeneğini doğru buluyor. MHP'lilerde bu oran yüzde 9 seviyesindeyken, kararsızların da yalnızca yüzde 5'i bu "çözüme" sıcak bakıyor.