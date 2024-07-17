'Ölüm Çukuru' Mazgallar Kırmızıya Boyandı

Konak ilçesinde, 12 Temmuz günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 18.00 sıralarında sağanak başladı. Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışıyla uğraşan, profesyonel müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

'ÖLÜM ÇUKURU OLARAK ADLANDIRILDI'

Yaşanan olay sonrası Deniz ve Öktemay'ın anısına Enver Dündar Başar Sokak'taki ölümlerine neden olan mazgallar sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından fırça ile kırmızıya boyandı. Olayın yaşandığı bölgedeki bir apartmanda görevli Mehmet Kahraman, 'Kırmızıya boyanan mazgallar, iki kişini ölümü nedeniyle 'ölüm çukuru' olarak adlandırıldı. Daha önce kaç defa buradan dumanlar çıktı, kaç sefer arkadaşlar ihbar etti. En son 2 kişi öldükten sonra gelip yaptılar' dedi.

Kaynak: DHA