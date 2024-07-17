Ümit Özdağ'dan 'MİT Davası' Açıklaması: Anayasaya Saldırıdır!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MİT mensuplarına baş sağlığı dilediği için “isimleri ifşa” iddiası hakkında 3 ila 7 yıl arasında hapis istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasına da tepki gösteren Özdağ, 'Bugün en düşük emekli maaşının olması gereken rakam 27 bin liradır' ifadesini kullandı. Onun için bu zammı yapanlar 12 bin 500 lirayla bir ay geçinmeyi denesinler. Ondan sonra Türk halkına böyle bir rakam önersinler' dedi.

‘SİYASİ BİR YAKLAŞIM’

Özdağ, davaya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“TBMM’de bir basın toplantısı düzenledim ve Libya’da şehit edilen iki MİT mensubuna Allah’tan rahmet diledim. Ben bu MİT mensuplarına haklarını vererek rahmet dilediğimiz zaman isimler zaten birçok yerde yayımlanmıştı. İlk kez ben kullanmadım. Üstelik TBMM’de bir Meclis faaliyeti çerçevesinde meclis televizyonundan yayınlanan, yerini Meclis’in tayin ettiği bir ortamda yapılmıştır basın toplantısı. Hem böyle olmasına rağmen hem de iki kez ifşa edilemeyeceğine rağmen savcılık 3-7 yıl hapis cezası istemiyle hakkımda dava açtı. Ağır ceza olarak yollamışlar. Ama bu ağır ceza değil. Ağır ceza iddianameyi geri yollamış. Şimdi başka mahkemede bekliyor. Bu, Zafer Partisi’ni baskı altına almak amacıyla yapılmış bir siyasi yaklaşımdır. Bana yapılan şey yarın başka milletvekillerine de yapılabilir. Bu anlamda benim hukukuma değil TBMM’nin hukukuna ve Anayasa’ya yapılan bir saldırıdır. Biz Zafer Partisi olarak tüm üyelerimizle bugüne kadar nasıl Türkiye’nin örtülü istilasına karşı çıktıysak bu zamandan sonra da bu açılan davalara rağmen mücadelemizi geri adım atmadan sürdüreceğiz.”

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 27 BİN LİRA OLMALI'

Emekli aylıklarına yapılan zamma tepki gösteren Özdağ, yetkilileri 12 bin 500 lirayla geçinmeye davet ederek şunları söyledi:

“Emeklilere yapılan 2 bin 500 liralık zam komik bir zamdır. En düşük emekli aylığının olması gereken şey asgari ücrettir. Ancak 2008’de yapılan bir düzenlemeyle insanlar emekli olduklarında eskiden maaşının yüzde 70’ini alırken bu yüzde 30’a düşüldü. Yapılması gereken şey yine yüzde 70’e çıkarmaktır. 2002 rakamlarının üzerinde hareket edersek bugün en düşük emekli maaşının olması gereken rakam 27 bin liradır. Onun için bu zammı yapanlar 12 bin 500 lirayla bir ay geçinmeyi denesinler. Ondan sonra Türk halkına böyle bir rakam önersinler.”

YENİ VERGİ SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Yeni vergi sistemini de değerlendiren Özdağ, şunları kaydetti:

“Vergi sistemi ise tamamen adaletsiz bir sistem. Bugün vergi sisteminin temel adaletsizliği, dolaylı vergiler üzerinden zenginle fakirin sırtına asit yükü yükleyip zenginden fakire değil fakirden zengine bir kaynak transferi yapılan bir sistem olmasıdır. Onun için bu sistem içerisinde adil bir vergilendirme ve kalkınma mümkün değildir.”

Kaynak: ANKA