Ümit Özdağ'a MİT Davası: 7 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Ümit Özdağ hakkında, vefat etmiş MİT mensuplarının adını paylaştığı için “isimleri ifşa” iddiası ile dava açıldı. Özdağ'ın 3 ile 7 yıl arası hapsi isteniyor.

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Ümit Özdağ'a MİT Davası: 7 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dava açıldı.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Zafer Lideri Ümit Özdağ, MİT mensuplarına baş sağlığı dilediği için, kendisi hakkında dava açıldığını duyurdu. Özdağ, "Ümit Özdağ tutuklansın, Zafer Partisi kapatılsın kampanyaları yeni bir aşama ulaştı" dedi.

Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

"Siyaset yasağı getirmek amacı ile TBMM’de yasama dokunulmazlığım hiçe sayılarak daha önce isimleri sayısız yerde ifşa olmuş şehit MİT mensuplarına baş sağlığı dileğim için “isimleri ifşa” iddiası ile hakkımda 3-7 yıl ceza isteği ile dava açıldı.

‘AYM KARARINI VERDİĞİ HALDE…’

Üstelik Anayasa Mahkemesi açıklanmış bir bilginin bir daha ifşa edilemeyeceği kararını verdiği halde. Hapis cezası alsam da siyaseten yasaklansam da güzel ülkemize yapılan demografik tecavüze karşı direneceğim. Çocuklarımıza Erdoğan’dan devraldıkları İŞGAL edilmiş bir Türkiye değil, Atatürk’ten teslim aldıkları bağımsız ve Türk bir Türkiye devretme mücadeleme devam edeceğim."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ümit Özdağ MİT
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