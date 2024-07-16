Özgür Özel İktidara Sert Sözlerle Yüklendi: Bunun Adı Zam Değil Emekliye İhanet, Yazıklar Olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olmasına tepki gösteren Özgür Özel, iktidara sert sözlerle yüklendi. Özel, "Bunun adı zam değil emekliye ihanet, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüntülerle gündeme gelen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'e de tepki gösteren Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Devletin memuru, memur gibi davranacak" dedi.

'DEMOKRASİNİN ARKASINDAYIZ'

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yıllarca FETÖ ile mücadele ettik, dikkat çektik. Meclis tutanaklarında mevcuttur, Kamer Genç yıllarca uyarıda bulundu. Kim darbeye yeltenirse karşısındayız. Fethullah Gülen de olsa fark etmez, tek adamlığa heveslenen kim olursa olsun karşısındayız, demokrasinin arkasındayız.

Zaman zaman diyorlar CHP artık güçlendirilmiş parlamenter sistem demiyor mu? Her konuda bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, işçiler, emekçiler, gazeteciler için, tarım milli eğitim politikaları için, bu partinin önerileri vardır. Bu ülkeyi nasıl yöneteceğini vurgulayacaktır. Bu ülkenin yönetim sistemi için CHP’nin vazgeçmediği tercihi güçlü bir parlamentodur parlamenter sistemdir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

EL ÖPME SKANDALINA TEPKİ

Aynı hataların tekrar başladığı bir süreçteyiz. Devlete olan sadakatin altını çiziyorum.

Dün gördüğüm bir şaşkına da söylüyorum ki sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın.

Yanlış Devlet’in eline sarılmışsın. bir siyasiye saygı gösterilmesi eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı kendi tercihidir. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken birilerinin bu ülkede siyasette küçük bir kısmının temsiline el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz nokta. Bundan sonraki süreçte devletin memuru, devletin memuru gibi davranacak, böyle basit konularla Türkiye gündemini işgal edilecek işlere girişilmeyecek. Siyasiler de üzerine düşen yükümlülüğün farkında olacaklar. Ben bir devlet memurunun, bir siyasi liderin eline sarılmasında muhatap hangimiz olursa olsun o devlet memuruna üstlendiği vazifenin gereğini hatırlatma gereğinde bulunurum.

AKIMA KAPILAN 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜ

İzmir’de gencecik iki kardeşimizi kaybettik. Bu ülkede ihmaller ölenin kimliğine göre, sorumluluğu olanın pozisyonuna göre değerlendirdikçe mesele düzelmez. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdik. Sorumlu tespit edilecek, gereği neyse yapılacak.

Maalesef bir başka mağduriyet deprem bölgesindeki adalet mücadelesi. Emlak Bank Evlerinin yakınları burada. Bu evler depremin 10’uncu saniyesinde çöktü, 6 blokta 370 kişi yaşamını yitirdi. Bu evleri yapan Mehmet Özat kaçtı, ailelerin yer bildirmesiyle Ankara’da yakalandı. Emlak Bank Evleri’nin ortağı Mehmet İhsan Aydeğer, depremden sonra 1200 deprem konutunun ihalesine girip almış. Toplam bedeli 3,7 milyar lira, 3,7 milyar lirayı cebine koymuş deprem konutu yapıyor. Yazıklar olsun bu düzene, yazıklar olsun adaleti sağlamayanlara, bu adamlara imkan tanıyanlara.

'GEZİ BİZİM ONURUMUZDUR'

Gezi davasından 5 kişi içeride. Hepimizin yerine yatıyorlar. Gezi biziz kardeşim, hepimiz Gezi'deydik. Gezi bizim onurumuzdur. Can Atalay milletvekili seçildi, 30 Ocak'ta milletvekilliği düşürüldü. AYM'den gerekçeli karar bekleniyor. AYM'nin üyelerine sesleniyorum, sizi kimin atadığından bağımsız vicdanınızla bir karar verin, verdiğiniz kararın gerekçesini de yazın.

TÜRKEŞ'İN KAVALA AÇIKLAMALARINA YORUM

Osman Kavala ile ilgili Tuğrul Türkeş açıklama yaptı. Tuğrul Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş’in yani bugün milliyetçi hareketten gelen herkesin başbuğ dediği Alparslan Türkeş’in oğlu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Türk heyetinin başkanıdır. Bugün açıklama yapmış, Kavala’yı ziyaret edecek. Biz söyleyince 'vatan hainlerinin adını anıyorsunuz' dedikleri Kavala. Tuğrul Türkeş ziyaret edeceğim diyor ve 'gerçek milliyetçilik bunu gerektirir' diyor. Şimdi Tuğrul Türkeş’e MHP ne diyecek?

'ÖLÜM YASASI GETİRDİLER'

Evet Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var. Ama bunun çözümü için insancıl, akılcı, bilimsel yöntemlerin uygulanması gerekirken, muğlak ifadelerle öldürmeyi meşrulaştıran ve çözümü tamamen belediyelere, uygulayıcıların inisiyatifine bırakan, bakımevi açma zorunluluğunu 2028’e kadar eterleyen, hayvan hakları derken, hayvanların yaşam hakkını tehdit eden bir ölüm yasasını getirdiler.

Yıl 2020 Hayvan Hakları Raporu diyor ki hayvan hakları fonu kurulmalı, yaygın ve etkin kısırlaştırmayla barınak hizmetleri karşılanmalı. Fon parayı nereden alacak? At yarışı, Milli Piyango ve bazı vergilerin küçük kısmı. Bu yıl bu sorun çözülebilecekken sorun tamamen ortada bırakılıyor. Ölüm yasasına bu grubumuz tarihi bir direniş gösterecek.

EMEKLİ ZAMMINA TEPKİ

Sadece bir kaç ayda akaryakıta yüzde 30 zam, mobil haberleşmeye yüzde 65, elektrik yüzde 38 iğneden ipliğe her şeye zam geldi, bir tek asgari ücrete zam gelmedi. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. 270 dolar. Yurt dışında söylüyorum tercüme hatası diyorlar. AKP geldiğinde 8 çeyrek alan en düşük emekli maaşı 2 çeyrek alamıyor.

Sayın Abdullah Güler açıkladı, 12 bin 500 lira. En düşük emekli maaşı 6 ay önce 25 kilo dana kıyma alıyor. Dün 16 kiloya düşmüştü, bugün yaptıkları sözde zamla 20 kiloya çıktı. Siz bugün emeklinin cebinden 5 kilo kıyma parası çalıyorsunuz. Bunun adı zam değil emekliye ihanettir, yazıklar olsun.

CHP olarak bu milleti bu cendereden kurtaracağız. Sadece zenginleri kayıran, yoksulu sömüren bu sisteme son verene kadar sizin için çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz. Bu ülkede ya yüzler gülecek ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Madem geçim yok, çok yakında seçim var."