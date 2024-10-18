Sofrada Zehir Var: Bakanlık O Tereyağı ve Peynirleri Tek Tek İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘natamisin tespiti’ nedeniyle sağlığı tehlikeye düşürebilecek tereyağı ve peynirlerin 17 Ekim tarihli listesini yayımladı.

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı. Buna göre bakanlığın duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine göre peynir ve tereyağı ürünlerinde ‘Natamisin tespiti’ nedeniyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, gıda ürünlerinde doğal bir koruyucu olarak kullanılan ve özellikle küf ile mayaların büyümesini engelleyen bir maddedir. Gıda katkı maddesi olarak sınıflandırılsa da, aşırı miktarlarda kullanıldığında insan sağlığına zararlı olabiliyor. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası otoriteler, natamisin kullanımına sıkı sınırlar getirmiş durumda. Ancak denetimsiz ve kontrolsüz üretim, bu sınırların aşılmasına neden olabiliyor.

Bu son denetimler, Türkiye genelindeki üreticilerin natamisin kullanımı konusunda daha dikkatli ve sorumlu davranmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu gibi denetim ve açıklamaların, halkın bilinçlendirilmesi ve güvenli gıdaya ulaşma hakkının korunması adına büyük önem taşıdığını vurguladı.