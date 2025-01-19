Siyasilerden Hrant Dink Paylaşımları

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, bundan tam 18 yıl önce Sebat Apartmanı önünde tetikçi Ogün Samast'ın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

Cinayetin üzerinden 18 yıl geçerken Hrant Dink'i anmak için çok sayıda vatandaş cinayetin gerçekleştiği Sebat Apartmanı önünde düzenlenen anmaya katıldı.

Öte yandan siyasi parti genel başkanlarından da Hrant Dink için paylaşımlar yapıldı.

İşte o paylaşımlar:

ÖZEL’DEN TÜM SORUMLALAR YARGILANACAK MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 18’inci yılı dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Dink’i andı.

Özel, şunları kaydetti:

"Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum. Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız”

Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz #HrantDink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum.



Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız. pic.twitter.com/Vl6675mRZK — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 19, 2025

ALİ BABACAN’DAN ‘GÜVERCİN TEDİRGİNLİĞİ’ MESAJI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ölüm yıl dönümünde Hrant Dink’i andı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan, “Hrant Dink’i katledilişinin 18. yılında saygıyla anıyorum. Hayalimizdeki ülkede kimse düşüncelerinden ötürü güvercin tedirginliğiyle yaşamaya mahkûm olmayacak” ifadelerini kullandı.

Hrant Dink’i katledilişinin 18. yılında saygıyla anıyorum.



Hayalimizdeki ülkede kimse düşüncelerinden ötürü güvercin tedirginliğiyle yaşamaya mahkûm olmayacak. — Ali Babacan (@alibabacan) January 19, 2025

HATİMOĞLULARI, DİNK’İ KENDİ SÖZLERİYLE ANLADI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Hrant Dink’i kendi sözüyle andı. Hatimoğulları paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“’Ben üç dil biliyorum. Ermenice, Kürtçe ve Türkçe. Benim içimde bu üç dil hiç kavga etmiyorlar, Barış içinde yaşıyorlar!’

Sevgili Hrant Dink’i katledilişinin 18. yılında saygı ve özlemle anıyorum.

Seninleyiz Ahparig!”

“Ben üç dil biliyorum. Ermenice, Kürtçe ve Türkçe. Benim içimde bu üç dil hiç kavga etmiyorlar, Barış içinde yaşıyorlar!”



Sevgili Hrant Dink’i katledilişinin 18. yılında saygı ve özlemle anıyorum.



Seninleyiz Ahparig!#Hrantsız18yıl pic.twitter.com/GXqqr0Crdh — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) January 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi