Hrant Dink Katledilişinin 18. Yılında Anılıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 18. yılında vurulduğu yer olan Sebat Apartmanı önünde anılıyor. Binlerce yurttaş bir araya gelerek "Hepimiz Hrantız hepimiz Ermeniyiz" sloganı attı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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Tetikçi Ogün Samast tarafından silahlı suikastle 2007 yılında katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 18'inci yıl dönümünde anıldı.

Şişli'de bulunan Sebat Aparmanı önünde yapılan anma etkinliğine binlerce yurttaş katılırken "Hepimiz Hrantız Hepimiz Ermeniyiz" sloganları atıldı. Dink anmasında adalet talebi yinelerken 1000 gündür tutuklu bulunan Gezi Tutukluları da unutulmadı.

Hrant Dink Katledilişinin 18. Yılında Anılıyor - Resim : 1

'BARIŞI UMUT EDİYORUM'

Oyuncu Eraslan Sağlam, Gezi tutuklusu Osman Kavala'nın Dink için cezaevinden yazdığı mesajı okudu. Kavala mesajında "Ben de kendimi orada sizinle birlikte Hrant'ın vurulduğu yerde Hrant'ın yanında hissediyorum. Adaleti, barışı göreceğimiz günleri umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hrant Dink Katledilişinin 18. Yılında Anılıyor - Resim : 2

CEZAEVİNDEN ANMA MESAJI

Gezi tutuklusu Avukat Can Atalay da Hrant Dink için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Atalay şu ifadeleri kullandı:

“Her 19 Ocak 15:00’te bizi Pangaltı’da buluşturan, Hrant’ın kardeşleşme iradesi ve inadıdır. Hrant’ın mirası, kardeşleşme inadını taşıyanlara selam olsun. Hrant’ın mirasına sahip çıkmak, bugün ve gelecekte bizleri bekleyen tehlikelere karşı omuz omuza durmaktır. Hrant Dink’in 2025 yılı anmaları vesilesiyle haberlerde dinlediğim bir sözü beni çok etkiledi. Hrant, 'Faşizme karşı halkların kardeşliği için bıçağın üzerinde yaşamayı tercih ettiğini' söylüyordu. Otoriterliğin baskın rejim haline geldiği günlerde, hak ve özgürlükleri savunmak tam da 'bıçağın üzerinde yürümek'tir. Bu yürüyüş, ülkemizin aydınlık geleceği için bir zorunluluk; canları pahasına bu mücadeleyi sürdüren Hrant’lara boynumuzun borcudur. Nerede olursak olalım, içeride ya da dışarıda, bu sorumluluklarımızı bir an olsun unutmayacağız. Madem ki özgürlüklerimiz için 'bıçak ağzında yürümek' bir gelenektir, bu geleneğin mirasçısı ve sürdürücüsü olacağız. Bu topraklarda gözü var diyenlere “Evet, altına girmek için” demişti.
Toprağındadır, toprağımızdadır. Faşizme inat, kardeşimizsin Hrant! Anısını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

Hrant Dink'in Katledilişinin Üzerinden 18 Yıl Geçti... Dava Sürecinde Neler Yaşandı?Hrant Dink'in Katledilişinin Üzerinden 18 Yıl Geçti... Dava Sürecinde Neler Yaşandı?Güncel

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