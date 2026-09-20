Sivas'taki Kayıp Büşra Bebeği Arama Çalışmaları 10. Gününe Girdi! Öldürüldü mü Satıldı mı? Yapay Zeka Destekli İHA'lar Devrede

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama çalışmalarına yapay zeka destekli insansız hava aracı da destek veriyor

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Sivas'taki Kayıp Büşra Bebeği Arama Çalışmaları 10. Gününe Girdi! Öldürüldü mü Satıldı mı? Yapay Zeka Destekli İHA'lar Devrede
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Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAÇLAR DEVREDE

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 56 personel ve 7 araç görev alıyor.

3 KİLOMETRELİK ALAN TARANIYOR, İZ BULUNAMADI

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 3 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

KAYIP İHBARI YAPILMIŞTI

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

ANNE İFADE DEĞİŞTİREREK, EŞİNİ CİNAYETLE SUÇLAMIŞTI

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

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Kaynak: AA

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