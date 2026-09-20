Savcı Odasında Poz Verip 'Asla Kaybetmem' Demişti: Avukat Buket Tekışık Bu Kez Kazanamadı, Tutuklandı!

Yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2'si avukat 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında savcı odasına verdiği pozlar ve "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya da öğrenirim" sözleriyle dikkat çeken avukat Buket Tekışık'ın da yer aldığı öğrenildi.

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Savcı Odasında Poz Verip 'Asla Kaybetmem' Demişti: Avukat Buket Tekışık Bu Kez Kazanamadı, Tutuklandı!
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İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla 2'si avukat 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

TUTUKLANAN 5 KİŞİ ARASINDA TANIDIK BİR İSİM DE YER ALDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İstanbul'daki adliyelerde 2022-2024 yılları arasında yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu iddiasıyla 2'si avukat olmak üzere 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 5 isim emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan avukatlardan birinin, yaklaşık iki yıl önce savcının odasında çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelen Buket Tekışık olduğu öğrenildi.

'ASLA KAYBETMEM, YA KAZANIRIM YA ÖĞRENİRİM'

Tekışık o dönem sosyal medya hesabından, "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya da öğrenirim" paylaşımı yapmıştı. Tekışık hakkında savcının odasında çekilen fotoğrafları nedeniyle disiplin soruşturması da başlatılmıştı.

'SAVCININ ODASINA İSTEDİĞİM GİBİ GİRER ÇIKARIM'

Tekışık, daha önce yaptığı açıklamalarda fotoğrafları savcı odası boşken hatıra amacıyla çektirdiğini belirterek, "Savcının odasına istediğim gibi girer çıkarım." ifadelerini kullanmıştı.

Lüks yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Tekışık, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarında ise kendisine yönelik bir "linç politikası" yürütüldüğünü savunmuştu.

Gözaltı kararının ardından yaptığı açıklamada Tekışık, "Bu zamana kadar örgütlü suçlarda herhangi bir vekaletim veya dosyam bulunmamaktadır. Haberler nereye çekilmek isteniyor, hiçbir fikrim yok." dedi.

Tekışık ayrıca daha önce yaptığı paylaşımlardaki bazı ifadelerin bağlamından koparılarak farklı bir algı oluşturulduğunu belirterek suçlamaları kabul etmediğini ifade etmişti.

İKİSİ AVUKAT 6 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Musa Ş.'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Başsavcılık, mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedilmişti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

HAKİM VE SAVCILAR İÇİN HSK'YA YAZI GÖNDERİLMİŞTİ

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan bir diğer açıklamadaysa ifadelerde adı geçen hakim ve savcılara ilişkin de Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderildiği ifade edilmişti:

"Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: NTV

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