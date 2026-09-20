Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Bir Şüpheli Serbest Bırakıldı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Bir Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba'nın, mevcut delil durumu gözetilerek jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

3 İSİM YARIN ADLİYEYE ÇIKARILACAK

Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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