Sivas'ta Zincirleme Kaza... 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Tokat kara yolu Pamukpınarı mevkisinde meydana geldi. Tokat istikametine giden Eyüp Bakır (41) yönetimindeki 06 AB 2661 plakalı cip, iddiaya göre Hacı Arif Demirkıran (34) idaresindeki 60 ACF 461 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ŞARAMPOLE UÇTU

Yağmur sonrası kayganlaşan yolda Habip Çalışkan'ın kontrolünü kaybettiği 60 AGP 571 plakalı otomobil ise kazaya karışan cipe çarpıp, şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cip sürücüsü Eyüp Bakır, otomobil sürücüsü Hacı Arif Demirkıran ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Burcu Bakır (35), Yavuz Selim Bakır (10), Zeynep Serra Bakır (2) ve Mustafa Caner Akçay (31), ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

