Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Telefon Trafiği: Çok Sayıda İsimle Görüştü
Bakan Fidan, ABD-İsrail-İran savaş devam ederken diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan bu kapsamda bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD’li yetkililerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, savaşı durdurmaya yönelik adımlar ele alındı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: