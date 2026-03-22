'Bayram İzni' Kararıyla Çıktı, Eşini Katletti!

İstanbul’da ölüm tehdidi nedeniyle hastaneye yatırılan bir kişi, 'bayram izni' kapsamında taburcu edildikten sonra eşini öldürdü. Cinayetin ardından delilleri gizlemek için evi ateşe verdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kadının yaşamını yitirdiği olay, hem cinayet hem de olası ihmal iddialarıyla gündemde. İddiaya göre, madde bağımlılığı bulunduğu belirtilen şüpheli H.A., ailesini tehdit etmesi üzerine hastaneye yatırıldı. Ancak 'bayramı evinde geçirmesi' yönündeki talep ve doktor onayıyla taburcu edildi. Eve giden saldırgan, eşinin telefonunu alarak yardım çağrısını engelledi ve cinayeti işledi.

YANGIN ÇIKARDI

Olay, Zeyrek Mahallesi’nde bir dairede çıkan yangınla ortaya çıktı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından evde yapılan incelemede Algül’ün cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri, yangının delilleri karartma amacıyla çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

'Bayram İzni' Kararıyla Çıktı, Eşini Katletti! - Resim : 1

ANNESİNDE TEPKİ: 'TEDAVİ EDİN DİYE YALVARDIM'

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın öncesine ilişkin ihmaller zinciri iddiaları dikkat çekti. Algül’ün annesi Suzan Aydın, şu ifadelerle saldırganın hastaneden taburcu edilmesine karşı çıktı: "8 yıldır evli benim kızım. O zaman da madde bağımlısıydı, ailesi sakladı bizden. Vermedim kızımı sonra evlendi, çocuğu oldu. Hamileyken de şiddet gördü. Bir hafta evindeyse 3 ay benim evimde kaldı. Doğuma bile benim evimden gitti. Aldı götürdü kayınpederi onu. 'Ben varım kızım, sana bir fiske dahi vuramaz' dedi. Her seferinde götürdü, geldiler aldılar kızımı. Yok Bakırköy'e yatırdılar yok madde bağımlısıymış. 'Kızıma zarar verecek. Kızımı öldürünce mi. Onu mu istiyorsunuz' dedim. Alın tedavi edin diye yalvardım; ayaklarına kapandım. 'Gel annem sen de benim oğlumsun. Ben seni tedavi ettireyim. Tamam Suzan teyze' dedi. Gitti ilaçlarını aldı yine aynı."

Kayseri’de Kadın Cinayeti! Eşi Öldürdü, KaçtıKayseri’de Kadın Cinayeti! Eşi Öldürdü, KaçtıGüncel

Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar EttiTrabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar EttiGüncel

8 Mart'ta da Kadın Cinayeti! Evli Olduğu Erkek Tarafından Katledildi8 Mart'ta da Kadın Cinayeti! Evli Olduğu Erkek Tarafından KatledildiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Futbolcu Cinayetinde Soruşturma Derinleşiyor... İzzet Yıldızhan da Gözaltında: Neyle Suçlanıyor? İzzet Yıldızhan da Gözaltına Alındı: Neyle Suçlanıyor?
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Telefon Trafiği: Çok Sayıda İsimle Görüştü Bakan Fidan'dan Diploması Trafiği
Altınla Borç Alıp Verenler Dikkat! Mahkeme WhatsApp Konuşmalarını Delil Saydı: Yargıtay Kararı Onadı Altınla Borç Alıp Verenler Dikkat! Mahkeme WhatsApp Konuşmalarını Delil Saydı: Yargıtay Kararı Onadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehitler İçin Taziye Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehitler İçin Taziye Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 23'üncü Gün | CANLI BLOG - ABD ve İran'dan Karşılıklı 48 Saat Resti '48 Saat İçinde Su Depolayıp, Telefonlarınızı Şarj Edin'
İstanbul Fatih'te İki Bina Çöktü! Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı
Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti
Futbolcu Cinayetinde Soruşturma Derinleşiyor... İzzet Yıldızhan da Gözaltında: Neyle Suçlanıyor? İzzet Yıldızhan da Gözaltına Alındı: Neyle Suçlanıyor?
Erzincan'da Gizemli Hastalık Alarmı: Kuzular Birer Birer Ölüyor, Kimse Çare Bulamıyor Erzincan'da Gizemli Hastalık Alarmı: Kuzular Birer Birer Ölüyor, Kimse Çare Bulamıyor