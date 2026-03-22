'Bayram İzni' Kararıyla Çıktı, Eşini Katletti!

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kadının yaşamını yitirdiği olay, hem cinayet hem de olası ihmal iddialarıyla gündemde. İddiaya göre, madde bağımlılığı bulunduğu belirtilen şüpheli H.A., ailesini tehdit etmesi üzerine hastaneye yatırıldı. Ancak 'bayramı evinde geçirmesi' yönündeki talep ve doktor onayıyla taburcu edildi. Eve giden saldırgan, eşinin telefonunu alarak yardım çağrısını engelledi ve cinayeti işledi.

YANGIN ÇIKARDI

Olay, Zeyrek Mahallesi’nde bir dairede çıkan yangınla ortaya çıktı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından evde yapılan incelemede Algül’ün cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri, yangının delilleri karartma amacıyla çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ANNESİNDE TEPKİ: 'TEDAVİ EDİN DİYE YALVARDIM'

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın öncesine ilişkin ihmaller zinciri iddiaları dikkat çekti. Algül’ün annesi Suzan Aydın, şu ifadelerle saldırganın hastaneden taburcu edilmesine karşı çıktı: "8 yıldır evli benim kızım. O zaman da madde bağımlısıydı, ailesi sakladı bizden. Vermedim kızımı sonra evlendi, çocuğu oldu. Hamileyken de şiddet gördü. Bir hafta evindeyse 3 ay benim evimde kaldı. Doğuma bile benim evimden gitti. Aldı götürdü kayınpederi onu. 'Ben varım kızım, sana bir fiske dahi vuramaz' dedi. Her seferinde götürdü, geldiler aldılar kızımı. Yok Bakırköy'e yatırdılar yok madde bağımlısıymış. 'Kızıma zarar verecek. Kızımı öldürünce mi. Onu mu istiyorsunuz' dedim. Alın tedavi edin diye yalvardım; ayaklarına kapandım. 'Gel annem sen de benim oğlumsun. Ben seni tedavi ettireyim. Tamam Suzan teyze' dedi. Gitti ilaçlarını aldı yine aynı."

Kaynak: DHA