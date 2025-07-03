Sivas’ta Zehir Tacirlerine Operasyon: 56 Kişi Yakalandı

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Narkotik polisleri, Haziran ayı içerisinde kent genelinde birçok operasyon düzenledi. 1-31 Haziran tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 643 gram esrar, 913 adet sentetik ecza, 62 gram metamfetamin ve 5 gram da bonzai ele geçirildi.

Kaynak: İHA