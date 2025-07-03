Sivas’ta Zehir Tacirlerine Operasyon: 56 Kişi Yakalandı
Sivas’ta son bir ay içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 56 kişi yakalandı.
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Narkotik polisleri, Haziran ayı içerisinde kent genelinde birçok operasyon düzenledi. 1-31 Haziran tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.
Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 643 gram esrar, 913 adet sentetik ecza, 62 gram metamfetamin ve 5 gram da bonzai ele geçirildi.
Kaynak: İHA