Mersin’de Tatil Faciaya Dönüştü: Avukat Denizde Boğuldu

Mersin’in Silifke ilçesinde gece saatlerinde denize giren 46 yaşındaki kadın avukat boğularak yaşamını yitirdi. Cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’de Tatil Faciaya Dönüştü: Avukat Denizde Boğuldu
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Mersin'in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki Yapraklı Koy’da, tatil için gelen 46 yaşındaki kadın avukat Pırşenk Bartan hayatını kaybetti.

Gece saat 23.00 sıralarında denize giren Bartan, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda Bartan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyıya çıkarılan Bartan’ın cenazesi, ilk olarak Silifke Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bartan’ın kimliği ise ailesinin gece saatlerinde kayıp ihbarında bulunmasıyla netleşti.

Şırnak Barosu’na kayıtlı olduğu öğrenilen avukat Pırşenk Bartan’ın ölümüne ilişkin soruşturma jandarma ekiplerince başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

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