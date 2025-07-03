Aydın'da Yunanistan Tarafından İtilen 34 Göçmen Kurtarıldı

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Aydın’ın Kuşadası açıklarında lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak iki can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgeye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede belirlenen koordinata gelen Sahil Güvenlik ekipleri, 6'sı çocuk toplam 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: İHA