Sivas'ta Yangın: 2 Ahır ve 2 Samanlık Kül Oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yangın çıktı. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangında 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi.

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Sivas'ta Yangın: 2 Ahır ve 2 Samanlık Kül Oldu

İlçeye bağlı Eskişar köyünde Ufuk Arslan'a ait samanlık ve ahırlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumanda etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku zarar gördü.

Kaynak: AA

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