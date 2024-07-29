Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı

Manisa'da traktör ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Devrilen traktörün römorkunda bulunan karpuzlar yola saçıldı.

Son Güncelleme:
Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki traktör ve hafif ticari aracın karıştığı kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

Alaşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Y.H. yönetimindeki 16 AGL 408 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Ü.T. yönetimindeki 35 YAP 36 plakalı karpuz yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.H. ile hafif ticari araçta yolcu konumunda olan İ.Y., Y.H., U.H., N.H. ve traktör sürücüsü Ü.T. yaralandı. Yaralılar bölgede bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktör römorkunda bulunan karpuzlar ise yola saçıldı.
Jandarmanın kaza ile ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.

Son Güncelleme:
Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş
Sultangazi'de Faciaya Ramak Kala! 3 Hafriyat Kamyonu Boşluğa Düştü 3 Hafriyat Kamyonu Boşluğa Düştü
Yer Adana... Kamyonetinden Kilolarca Uyuşturucu Çıktı; Susma Hakkını Kullandı Yer Adana... Kamyonetinden Kilolarca Uyuşturucu Çıktı; Susma Hakkını Kullandı
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Diri Fay Uyarısı: Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var! Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Mansur Yavaş'tan İktidara 'SGK Borcu' Tepkisi: 'Yönetemiyorsunuz, Suçu Başka Yerlere Atıyorsunuz' 'Müflis Tüccar Gibi Eski Defterleri Karıştırıyorsunuz'