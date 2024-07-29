Silah Kaçakçısı Evinde Yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Silah Kaçakçısı Evinde Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ç.B. isimli zanlı gözaltına alınırken, evde otomatik tabanca, tabanca, pompalı tüfeğin yanı sıra 150 fişek ile 3 pompalı kartuşu bulundu.

Toplam 8 farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yer Adana... Kamyonetinden Kilolarca Uyuşturucu Çıktı; Susma Hakkını Kullandı Yer Adana... Kamyonetinden Kilolarca Uyuşturucu Çıktı; Susma Hakkını Kullandı
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı Ticari Araçla Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı
Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Diri Fay Uyarısı: Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var! Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Mansur Yavaş'tan İktidara 'SGK Borcu' Tepkisi: 'Yönetemiyorsunuz, Suçu Başka Yerlere Atıyorsunuz' 'Müflis Tüccar Gibi Eski Defterleri Karıştırıyorsunuz'