Silah Kaçakçısı Evinde Yakalandı
İstanbul Sancaktepe'de, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda A.Ç.B. isimli zanlı gözaltına alınırken, evde otomatik tabanca, tabanca, pompalı tüfeğin yanı sıra 150 fişek ile 3 pompalı kartuşu bulundu.
Toplam 8 farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA