Sivas'ta Öğrenci Servisi Şarampole Devrildi

Kar yağışının etkili olduğu Sivas'ta öğrenci servisi kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Korkutan kazada 14 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Sivas'ta Öğrenci Servisi Şarampole Devrildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servisi, Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta Öğrenci Servisi Şarampole Devrildi - Resim : 1

14 YARALI VAR

Kazada yaralanan sürücü ile 13 öğrenci, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgedeki köylerden servisle alınan öğrencilerin Şehit Sinan Göktaş Anadolu Lisesi ile Güneykaya İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gördükleri öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesine öğrenci taşıyan okul servisinin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yatması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

Sivas'ta Öğrenci Servisi Şarampole Devrildi - Resim : 2

Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiği, yaralılara ivedilikle ilk müdahaleler yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta bulunan toplam 13 öğrenci ile araç şoföründen, ilk belirlemelere göre tamamının hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar, il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç şoförümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler
Sivas Trafik kazası
Son Güncelleme:
Terörsüz Türkiye’de Kritik Eşik: Kırmızı Çizgi Çekildi… Önce Metina ve Hakurk, Sonra Yasa Terörsüz Türkiye’de Kritik Eşik: Kırmızı Çizgi Çekildi… Önce Metina ve Hakurk, Sonra Yasa
İstanbul Merkezli 22 İlde MLKP Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Merkezli 22 İlde MLKP Operasyonu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Deprem Sonrası O Bölgede Felaket Riski: Zemin Yerinden Oynadı! Tehlike Her Geçen Gün Büyüyor Deprem Sonrası O Bölgede Felaket Riski: Zemin Yerinden Oynadı! Tehlike Her Geçen Gün Büyüyor