Terörsüz Türkiye’de Kritik Eşik: Kırmızı Çizgi Çekildi… Önce Metina ve Hakurk, Sonra Yasa

Terör örgütü YPG’nin Şam yönetimine entegrasyon sürecinin başlaması ve Irak’taki örgüt unsurlarının silah bırakmasına yönelik gelişmeler doğrultusunda, Terörsüz Türkiye sürecinin kritik başlığı olan yasal düzenlemeler için hazırlıklar hız kazandı.

Edinilen bilgilere göre, TBMM’de kurulan komisyonun raporunu önümüzdeki günlerde tamamlaması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, rapordan sonra, mart ayı içerisinde uyum yasalarının Meclis gündemine alınabileceği ifade ediliyor. Ankara, hukuki adımlar öncesinde YPG'nin entegrasyon süreci ile Irak’taki bazı terör örgütü kamplarının boşaltılmasını ‘kritik eşik’ olarak değerlendiriyordu. Bu kapsamda Suriye’de entegrasyon sürecinin fiilen başlaması, Terörsüz Türkiye hedefi açısından önemli bir aşama olarak görülüyor.

GÖZLER METİNA VE HAKURK’TA

Güvenlik bürokrasisi ile AK Parti kaynakları tarafından verilen bilgilere göre, Metina ve Hakurk kamplarının boşaltılması da yasal düzenlemeler açısından belirleyici olacak. Örgütün Suriye ve Irak sahasında atacağı adımların, Meclis’teki hukuki düzenlemelerin takvimini doğrudan etkileyeceği iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu iki kampın da tahliye edilmesinin beklendiği aktarılıyor.

MİT ‘TAMAM’ DERSE…

Meclis Komisyonu tarafından hazırlanacak raporda, ‘Terör örgütünün silah bırakmasının, kendisini tasfiye ettiğinin, varlığının sona erdirilmesinin devlet tarafından tespit ve teyit edilmesinin, sürecin en önemli aşaması ve aynı zamanda hukuki işlemler için de bir başlangıç’ olacağına vurgu yapılacak.

Hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli olan ‘Tespit ve teyit’ şartının, DEM Parti dışındaki tüm siyasi partilerin ortak yaklaşımı olarak raporda yer alması bekleniyor.

AK Parti kaynakları, MİT ve ilgili güvenlik kurumlarının sahadaki son değerlendirmeleri sonrasında tablonun netleşeceğini ve bu çerçevede mart ayında yasal adımların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

GEÇİCİ VE SINIRLI DÜZENLEME

Meclis’te hazırlanacak uyum yasasının, geçici nitelikte ve müstakil bir kanun olarak düzenlenmesi planlanıyor. Düzenlemenin yalnızca varlığını sona erdirdiği devlet tarafından tespit edilen ve doğrulanan terör örgütleri için uygulanacağı açık biçimde tanımlanacak.

Kanun metninde; izleme ve doğrulama mekanizmaları, kapsam ve sınırlar, usule ilişkin hükümler, denetimli serbestlik uygulamaları, erteleme ve infaz düzenlemeleri ile idari makamların görev, yetki ve sorumlulukları ile gözlem süreçlerine dair maddelere yer verilecek.

TESLİM İÇİN KRİTİK SÜRE

Düzenlemeden yararlanarak Türkiye’ye dönmek isteyen örgüt mensuplarına belirli bir süre tanınacak. Bu süre içinde güvenlik birimlerine teslim olanların yasal imkanlardan faydalanabileceği belirtiliyor. AK Parti’de öne çıkan görüş, bu sürenin bir yıl olarak belirlenmesi yönünde. Buna göre, yasa yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde teslim olmayanlar, kanunda yer alacak düzenlemelerden yararlanamayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi