İstanbul Merkezli 22 İlde MLKP Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var

İstanbul merkezli 22 ilde terör örgüyü MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda toplam 96 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Merkezli 22 İlde MLKP Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin, silahlı terör örgütünün basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere yönelik çalışmaları sonucunda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

96 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya, operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Örgütün gençlik yapılanmaları, basın ve propaganda yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar aldıkları, örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

