Sivas Depremi Sonrası Korkutan Sözler: Uzman İsim '7 ve Üzeri Bir Deprem...' Diyerek Açıkladı

Malatya’da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Sivas 4.7 ve 4.1’lik depremlerle sarıldı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan canlı yayında korkutan açıklamalar geldi. Pampal, bu fay zonunun 7.0 üzeri bir deprem üretme potansiyeli olduğun belirtti.

Sivas’ta meydana gelen peş peşe depremlerin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Pampal, Malatya depremi ile Sivas’taki depremlerin bağı olmadığını belirtti.

Pampal, şunları kaydetti:

Malatya’daki deprem ile Sivas’taki depremin birbiri ile bağı yok, farklı fay hatları üzerindeki depremler bunlar. Bölge hareketli, 6 Şubat depremlerinden sonra meydana gelen o büyük 2 kırılma sonrasında 60-70 bini bulan artçılar bölgede sismik aktiviteyi artırdı.

Doğal bir süreçtir bu, daha da devam edecektir.

Asıl Kayseri civarında çatallaşır bu fay, Sultansazlığı’nın çevresinde çok fazla aktif fay var. Sivas geçmişte çok yıkıcı depremler yaşamış ilimizdir.

'7 ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR'

Bu iki deprem Sivas-Merkez olarak gözüküyor, oldukça da derin bir mesafede. Normalde 8-10 kilometredir bizim üst merkezimiz, derinleştikçe daha geniş alanda ama daha az yıkıcı etkisi olur.

Bu fay zonu 7 üzeri deprem üretme potansiyeli olan bir fay, Develi, fayı, Erciyes fayı, bunlar Sultansazlığı çevresinde bulunan 7 üzeri deprem üretme potansiyeli olan faylar. Sivas’ı en yakın etkileyecek olan Deliler fayı (Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan fay) kırılırsa Sivas’ı ciddi etkileyebilir.

Kaynak: CNN Türk