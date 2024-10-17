İlahiyat Fakültesi’nde Tanıtım Standı Kuruldu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tanıtım standı açarak öğrencilere yardımcı oldu.

İlahiyat Fakültesi’nde Tanıtım Standı Kuruldu

2024-2025 Eğitim Öğretim- Yılının başlaması dolayısıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yeni binasında, tanıtım ve kitap standı açıtı. Gençlik Merkezi Sorumluları Mehmet Seyman ve Esma Zennure Kavurkacı yer aldığı stantta, öğrencilere çorba ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. "Bu şehirde yalnız değilsiniz" sloganıyla gençlere tanıtım yapıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği stantta yapılması planlanan dersler ve faaliyetler tanıtılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi.

Kaynak: İHA

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