Turkcell'den Milletvekillerine Özel Paket: Zam Sadece Vatandaşı Vurdu!

GSM operatörlerinin faturalara yüksek oranda zam yapması gündemdeki yerini koruyor. Ancak yüksek fiyatlar tartışılırken Turkcell'in vatandaşa 850 TL'den sattığı paketi milletvekillerine 286 TL'ye verdiği ortaya çıktı.

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Turkcell'den Milletvekillerine Özel Paket: Zam Sadece Vatandaşı Vurdu!

Telefon operatörlerinin yüksek fiyatlı tarifeleri tepkilere neden olurken Turkcell’in milletvekilleri için uyguladığı kampanya dikkat çekti.

Turkcell'den Milletvekillerine Özel Paket: Zam Sadece Vatandaşı Vurdu! - Resim : 1

Turkcell, milletvekillerine 50 GB internet, 3 bin dakika her yöne, 5 bin dakika grup içi konuşma paketini 286 liraya sabitledi.

Vergiler dahil 286 TL 41 kuruş olan paket vatandaşlara ise aylık 1200 TL'den satılıyor. Yıllık taahhüt yapan kullanıcılar ise 900 TL ödüyor.

Turkcell'den Milletvekillerine Özel Paket: Zam Sadece Vatandaşı Vurdu! - Resim : 2

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