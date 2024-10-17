Nazilli’de Yeşil Alan Çalışmalarına Hızlandı

Merkez mahallelerin yanı sıra; Gedikaltı, Kocakesik, Sevindikli, Çobanlar, Durasıllı ve Aşağıörencik’te yabani ot temizliği yapan ekipler, yol kenarı ve parklardaki ağaçları budayarak kışa hazır hale getirdi.



Nazilli Belediyesi olarak mahalle muhtarları ile daima irtibat halinde olduklarını ve şehrin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında koordineli şekilde çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Nazillimizin merkezinde ekiplerimiz rutin olarak temizlik çalışmalarını yapıyor. Kırsal mahallelerimizde ise bu çalışmaların bir plana oturtulması ve her noktaya eşit hizmet ulaştırmak için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum” dedi.



Park, bahçe ve yeşil alanlar ile sokakları kapsamlı bir şekilde temizleyen ekipler, kentin temiz ve ferah bir görünüme kavuşması için peyzaj çalışmaları ile faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: İHA