Taraftar Grubu Liderini Uykusunda Bıçakladılar

Aksaray'da Sinan K. adlı şahıs, kaldığı otelde kanepede uyumakta olan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden bıçaklanan Kaya'nın aynı zamanda tribün lideri olduğu öğrenildi.

Taraftar Grubu Liderini Uykusunda Bıçakladılar

Bıçaklı saldırı, saat 06.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı.

4 gündür otelde konaklayan Sinan K. (40), henüz öğrenilemeyen bir nedenle kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı (41) göğsünden bıçakladı.Durumu fark eden otel çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağırdı.

Taraftar Grubu Liderini Uykusunda Bıçakladılar - Resim : 1

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 68 Aksarayspor'un taraftar grubu liderlerinden biri olduğu öğrenilen Ahmet Kaya, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taraftar Grubu Liderini Uykusunda Bıçakladılar - Resim : 2

Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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