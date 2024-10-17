Taraftar Grubu Liderini Uykusunda Bıçakladılar

Bıçaklı saldırı, saat 06.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı.

4 gündür otelde konaklayan Sinan K. (40), henüz öğrenilemeyen bir nedenle kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı (41) göğsünden bıçakladı.Durumu fark eden otel çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağırdı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 68 Aksarayspor'un taraftar grubu liderlerinden biri olduğu öğrenilen Ahmet Kaya, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA