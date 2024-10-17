İstanbul'da Motosikletli Saldırganlar Dehşet Saçtı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar

İstanbul Avcılar'da bir iş yerine motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya 2 kişi yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İstanbul'da Motosikletli Saldırganlar Dehşet Saçtı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar

İstanbul Avcılar'da Tahtakale Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında motosikletli iki kişi, bir iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda iş yeri sahibi ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

İstanbul'da Motosikletli Saldırganlar Dehşet Saçtı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan motosikletli iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da Motosikletli Saldırganlar Dehşet Saçtı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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