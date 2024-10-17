İstanbul'da Motosikletli Saldırganlar Dehşet Saçtı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar

İstanbul Avcılar'da Tahtakale Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında motosikletli iki kişi, bir iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda iş yeri sahibi ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan motosikletli iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA