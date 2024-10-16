Ankara’da Minibüste 17 Yaşındaki Kıza Taciz! Sapığın 26 Suç Kaydı Varmış
Ankara'da minibüste bir sapık, 17 yaşındaki genç kızı taciz etti. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen şüphelinin 9'u 'cinsel taciz ve cinsel saldırı' olmak üzere 26 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Ankara'da sosyal medyada paylaşılan bir minibüste genç kadının taciz edildiğine yönelik iddiaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İfadesine başvurulan genç kadın, dün öğle saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne seyahat ettiğini, yolculuk sırasında şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu esnada tacizciyi videoya alarak tepki gösterdiğini söyledi.
Ekipler, şüpheli Ö.S'yi Altındağ'da gözaltına aldı. Zanlının Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydının bulunduğu, bu suçlardan 9'unun "cinsel taciz ve cinsel saldırı" olduğu belirlendi.
Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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