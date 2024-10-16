Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran İddia! Kastamonu Belediyesi Köpekleri Beslemeyi Yasaklayıp Ölüme Terk Etti

Kastamonu Belediyesi'nin sokak hayvanları beslemeyi yasakladığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvanların açlıktan zayıfladığı ve ölüme terk edildiği görüldü.

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Arkası gelmeyen hayvan katliamlarının ardından Kastamonu Belediyesi'nden vicdana sığmayan bir adım geldi. İddiaya göre belediye sokak köpeklerinin beslenmesini yasakladı.

Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran İddia! Kastamonu Belediyesi Köpekleri Beslemeyi Yasaklayıp Ölüme Terk Etti - Resim : 1

Sosyal medyada Kastamonu'nun farklı ilçelerinden görüntüler paylaşıldı. Belediyeden ise henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran İddia! Kastamonu Belediyesi Köpekleri Beslemeyi Yasaklayıp Ölüme Terk Etti - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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