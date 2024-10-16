3 Yıl Önce Oğlu İntihar Etmişti! Ağaca Asılı Halde Bulundu! Çıkan Not Yürek Burktu

Uzman çavuş olarak Ankara'da görev yapan ve 3 yıl önce arkadaşının silahı ile kendi hayatına son verdiği öğrenilen oğlunu kaybeden Kadir Tepe, evlat acısına dayanamadı. 3 yıl önce oğlunu kaybeden şahıs Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaca asılı halde ölü olarak bulunurken geride bıraktığı notta, "Halil İbrahim'im sana geliyorum" ifadeleri yer aldı.

3 Yıl Önce Oğlu İntihar Etmişti! Ağaca Asılı Halde Bulundu! Çıkan Not Yürek Burktu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek yolu üzerinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından ağaca asılı halde bir erkek cesedi olduğu fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

'OĞLUM SANA GELİYORUM'

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde şahsın 65 yaşındaki Kadir Tepe olduğu ve yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin arkasında, Tepe tarafından bırakılan bir not bulundu. Notta, "Kendim ettim, Halil İbrahim'im oğlum sana geliyorum, sizleri çok seviyorum beni sakın unutmayın" yazılı olduğu öğrenildi.

3 Yıl Önce Oğlu İntihar Etmişti! Ağaca Asılı Halde Bulundu! Çıkan Not Yürek Burktu - Resim : 1
Olayın ardından yapılan araştırmalarda Kadir Tepe'nin oğlunun uzman çavuş olarak Ankara'da görev yaptığı ve 3 yıl önce arkadaşının silahı ile kendi hayatına son verdiği bilgisine ulaşıldı. Tepe'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla
Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran İddia! Kastamonu Belediyesi Köpekleri Beslemeyi Yasaklayıp Ölüme Terk Etti Kastamonu Belediyesi Köpekleri Beslemeyi Yasaklayıp Ölüme Terk Etti
Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Sarımsak Yiyenler Yandı, Faydasından Çok Zararı Varmış Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Sarımsak Yiyenler Yandı, Faydasından Çok Zararı Varmış
Kandilli Duyurdu: Malatya'da Bir Deprem Daha! Malatya'da Bir Deprem Daha!
Katliamın Adresi Bu Kez Avcılar! Köpeklerin Boynunu Kırıp Çuvalla Çöpe Attılar Adres Bu Sefer Avcılar! Çöpte Bulunan Köpekler…
Kilo Vermek İsteyenlerin Baş Tacı! Kaşık Kaşık Yiyorlar Tam Bir Protein Bombası Kilo Vermek İsteyenlerin Baş Tacı! Kaşık Kaşık Yiyorlar Tam Bir Protein Bombası
Türkiye'nin Vergi Yüzsüzleri Açıklandı: İçerisinde Ünlü Sanayicilerden, Tekstil Zenginine Kadar Pek Çok İsim Yer Aldı Türkiye'nin Vergi Yüzsüzleri Açıklandı