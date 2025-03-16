Şişli'de Silahlı Saldırıda Ölmüştü! Ünlü Sanatçının Evine Tamire Gitmiş

Şişli'de güpegündüz kurşunların hedefi olan Taştan Karaca kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler geldi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Karaca hastanede yaşamını yitirdi.

SUÇ KAYDI VARMIŞ

Kaçan saldırgan Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

SANATÇININ EVİNDEN ÇIKMIŞ

Taştan Karaca'nın öldürülmeden önce çıktığı evin Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'a ait olduğu ortaya çıktı. Ortak, sosyal medya hesabından Karaca'nın evine duşa kabin tamiri için geldiğini belirtti.

Ortak, Karaca'nın saldırgan yeğenine konum attığını da belirtti. Ortak'ın açıklaması şöyle:

"Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allahım inşallah hayattadır. Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın."

Kaynak: DHA